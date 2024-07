Ritorna a Fabbrico, puntuale e in splendida forma, “Cena sotto le stelle”, l’iniziativa voluta e sostenuta dall’Amministrazione comunale in collaborazione con gli esercenti locali e la Pro Loco Fabbrico, inserita nel ricco e variegato programma di “Fabbrico Estate” volto a soddisfare tutti i pubblici, che è possibile consultare collegandosi al sito www.comune.fabbrico.re.it.

Per la serata di sabato 13 luglio 2024, i locali aderenti disporranno le loro distese estive lungo le vie del Centro proponendo diversi menù ed intrattenimenti per tutti i gusti: dall’aperitivo con degustazione di vino del Bar Ricchi allietato dal concerto degli Apple Cut, all’all you can…gnocco de Le Specialità di Arianna con un intrattenimento tutto da scoprire o ancora la cena con menù fisso composto da antipasto, bis di primi e dolce di Soliani Pizzeria Osteria al termine della quale si potranno cantare a squarciagola le canzoni di Renato Zero insieme alla band Zero Mania, fino ad arrivare alle pizze e i cocktail della Pizzeria al Varco che, in collaborazione con Noble Experiment, ha organizzato una serata dance con dj Haddaway e Whiskey Beer&Blues; passando invece per via Roma si potrà sentire il profumo delle pizze cotte nel forno a legna proposte da il Caffè Roma accompagnate dalla musica di Matteo de Pari mentre in Piazza Landini, Boss Kebab Pizzeria e Ristorante delizierà il palato con il suo menù à la carte.

Ma quest’anno non finisce qui! In via Roma, Chiara intratterrà i bambini con uno spettacolo di bolle di sapone truccando poi il volto dei piccoli con simpatici disegni; in Piazza Landini, alla fine dello spettacolo “ViaggInBallo” dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Balliamo sul Mondo, si potrà danzare sulle note di musiche multietniche mentre in via Roma, all’angolo con Via Piave, Lidia Geti ci stupirà con la sua danza aerea. Insomma sarà una bellissima occasione per trascorrere assieme una sera d’estate sotto le stelle di luglio.