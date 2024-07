Era l’8 giugno 1975 quando fu inaugurata la nuova sede del Municipio di Cavriago, che dalla storica sede in piazza Zanti, si spostò nell’adiacente piazza Carducci, oggi dedicata a Don Giuseppe Dossetti.

Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco Gianni Flisi, l’Assessore Regionale Emilio Severi e l’Assessora Provinciale Lidia Greci.

A poco meno di 50 anni, lunedì 8 luglio, prenderà il via un importante lavoro di ristrutturazione del municipio finalizzato al miglioramento sismico della sede che ospita la maggior parte degli uffici comunali del paese.

Gli amministratori e i lavoratori stanno organizzando le attività e le fasi del cantiere in modo da arrecare il minor disagio possibile ai cittadini, che potranno continuare a recarsi in Comune nonostante i lavori in corso.

L’intervento di miglioramento sismico della struttura prevede sostanzialmente tre tipi di lavorazione: nella prima fase si prevede il fissaggio della parete in mattoni a faccia vista con barre elicoidali, Successivamente saranno installate travi orizzontali e verticali che formeranno un esoscheletro. Infine saranno fissate piastre di collegamento dei pilastri al solaio interpiano. I lavori dureranno 6 mesi, saranno eseguiti dalla ditta RE.GI Costruzioni s.r.l. di Afragola (NA) e avranno un costo complessivo di € 450.000, di cui 400.000 finanziati dalla Regione Emilia Romagna.

“Investiamo da anni nella riqualificazione degli edifici pubblici” dichiara la Sindaca Francesca Bedogni “conservando il patrimonio pubblico e rigenerandolo secondo le più moderne tecniche ingegneristiche e architettoniche. Quest’intervento ha ottenuto il contributo della Regione Emilia Romagna per la qualità del progetto e per la priorità che riveste nel panorama degli edifici pubblici.”