Si terrà dal 18 al 21 luglio la nuova edizione dell’avventura di beneficenza dell’ingegnere reggiano Fabio Pellacani, titolare di Active Case.

Già negli anni passati Pellacani aveva lanciato una gara di solidarietà per DORA, il primo emporio solidale di Reggio Emilia, in concomitanza ai lunghi viaggi in sella alla sua bicicletta. Un prodotto da donare ogni km percorso.

L’anno scorso ha lanciato un tour Reggio Emilia – Stelvio – Reggio Emilia no stop a bordo di una due ruote decisamente futuristica: la 36 pollici! Impresa che punta a replicare quest’anno con alcune importanti novità: un nuovo tracciato, una edizione “reverse” e 200 km in più.

Per la sua impresa si avvarrà della collaborazione, oltre che di Dora e di tutti gli amici che vorranno accompagnarlo per parte del viaggio o seguirlo tramite i suoi canali social partecipando alla raccolta solidale, anche di alcune imprese reggiane e non.

