Nel primo pomeriggio del 29 giugno scorso, un uomo di 48 anni, aveva denunciato il furto della sua bici, che gli era stata asportata dopo averla parcheggiata di fronte un bar a Rubiera. Dopo qualche ora, lo stesso la rintracciava in via Matteotti, ma dal suo tentativo di riprenderne possesso ne nasceva un diverbio con la contro parte che poi lasciava la bici e si dava alla fuga.

Dopo circa mezz’ora, la vittima, riconosceva l’uomo che era in sella alla sua bici ed allertava i carabinieri. giunti sul posto i militari, fermavano ed identificavano l’uomo. Per questi motivi con l’accusa di ricettazione i Carabinieri della Stazione di Rubiera hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un uomo di 35anni residente in un comune reggiano.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.