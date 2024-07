Sono al vaglio i motivi che avrebbero visto lo scorso 4 luglio, un 24enne colpire con un bastone, l’autovettura condotta da un 54enne lungo la Via Villa superiore in direzione di marcia Suzzara. La vittima dopo l’accaduto si recava nell’immediato presso i carabinieri della stazione di Luzzara per raccontare i fatti. I militari a seguito di una dettagliata descrizione, riuscivano a fermare e identificare l’uomo, in un 24enne africano senza fissa dimora.

L’uomo da ulteriori accertamenti, risultava anche gravato dall’ordine del questore di Mantova emesso il 06.05.2024 di lasciare il territorio italiano. Per questi motivi con l’accusa di getto pericoloso di cose i carabinieri della stazione di Luzzara hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 24enne, africano, senza fissa dimora. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.