Dal 9 all’11 luglio 2024 il capoluogo felsineo ospita l’ottavo appuntamento del G7 a guida italiana, dedicato al tema della Scienza e Tecnologia, che vede la partecipazione di esponenti governativi dei Paesi del G7, che saranno impegnati in diversi appuntamenti a partire da oggi, tra cui una visita alla casa motociclistica della Ducati, mentre gli incontri del vertice si terranno, da domani, presso il Tecnopolo di Via Stalingrado.

In considerazione della caratura internazionale che contraddistingue l’evento, la Questura di Bologna ha predisposto un complesso e articolato dispositivo di sicurezza interforze, volto ad assicurare il regolare svolgimento dei diversi appuntamenti del vertice.

In particolare, a partire da oggi, per i tre giorni che interesseranno il summit verranno garantiti servizi di ordine pubblico a cura di Dirigenti di Polizia che vedranno impiegati numerosi contingenti di forza pubblica appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, dislocati nei diversi siti interessati dall’evento. Il dispositivo verrà arricchito, inoltre, dall’impiego di personale specialista, quali unità cinofile, artificieri, tiratori scelti, GIS e UOPI, oltre a numerose pattuglie dedicate alla vigilanza e al rinforzo dell’attività di controllo del territorio mediante l’impiego di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine. Presso l’Aeroporto Marconi e la Stazione Ferroviaria la Polizia di Frontiera Aerea e la Polizia Ferroviaria svolgeranno i servizi di specifica competenza al fine di assicurare una cornice di sicurezza in occasione degli arrivi e delle partenze delle personalità.

Ogni giornata vedrà, così, l’impiego di oltre 150 uomini per i reparti inquadrati, a cui si aggiungeranno numerose aliquote di personale territoriale e specialista delle diverse Forze di Polizia, per un impiego complessivo di oltre 500 uomini al giorno.

Tutto il personale impiegato verrà coordinato h24 dalla Questura, che si avvarrà anche di elicotteri per perlustrare l’intera area cittadina interessata.