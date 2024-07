L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, vedrà sfidarsi dall’12 al 14 luglio 2024 sui campi dello Sporting Club Sassuolo i migliori giocatori del panorama nazionale nella categoria Open Maschile di tennis wheelchair.

Sassuolo sarà per la prima volta la capitale di questa disciplina paraolimpica: dal 12 al 14 luglio, infatti, il la città emiliana ospiterà i Campionati Italiani di Tennis in Carrozzina. La manifestazione è organizzata dal circolo Sporting Club Sassuolo con il patrocinio del Comune di Sassuolo, del Rotary Club, del Comitato Italiano Paralimpico e della Federazione Italiana Tennis e Padel. Il sodalizio sassolese ha ottenuto questo traguardo grazie alla qualità delle sue strutture, che sono considerate fra le migliori d’Italia, e grazie agli anni di esperienze positive nell’organizzazione di grandi appuntamenti tennistici, tra cui ultimo il Challenger ATP125.

A sfidarsi sui campi in terra rossa saranno i migliori giocatori del panorama nazionale per la categoria Open Maschile (atleti con disabilità agli arti inferiori) che prenderanno parte sia al torneo di singolare che a quello di doppio, con le iscrizioni in loco. Tanti i campioni presenti, molti dei quali classificati nelle posizioni di vertice del ranking italiano e internazionale: tra questi, spiccano Francesco Felici e Luca Arca, e i due atleti “di casa” Wainer Righi e Paolo Tontodonati.

Giovedì 11 luglio è previsto il pubblico sorteggio del tabellone alle ore 18 presso il circolo e, in base al numero di match, verrà stilato l’ordine di gioco fino al gran finale di domenica mattina 14 luglio sul campo centrale. Vista l’alta qualità dei protagonisti, per tutti gli amanti del tennis si tratterà di un gustoso evento e l’accesso al circolo è aperto a tutti, oltre alla diretta degli incontri tramite la piattaforma SuperTennix.

Inoltre durante i Campionati Italiani nella mattinata di sabato 13 luglio alle ore 9.00 è stato promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel il convegno “Giocare a tennis allunga la vita: la pratica del tennis come mezzo di promozione della salute e sostegno della disabilità”. A questo evento prenderanno parte i massimi vertici della Federtennis tra cui Michelangelo Dell’Edera, Direttore dell’Istituto di Formazione R. Lombardi, il Dottor Gianluca Vignali, responsabile del settore wheelchair in Italia, il Tecnico Nazionale Giancarlo Bonasia e il Dottor Stefano Lucone, Executive Board Member della Fondazione Iris Ceramica Group, main sponsor del torneo.