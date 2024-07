Mercoledì 10 luglio 2024 si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Comunale di Mirandola, che rappresenterà la comunità mirandolese nel quinquennio 2024-2029. Il Sindaco Letizia Budri dopo aver prestato giuramento, ha fatto un breve intervento di ringraziamento e presentato alla cittadinanza e all’assemblea gli Assessori nominati in Giunta, esplicitando le rispettive deleghe. Un momento solenne che il primo cittadino ha voluto condividere con una delegazione di lavoratori della Ex Bellco, proprio per evidenziare l’attenzione e la vicinanza della comunità a queste lavoratrici e a questi lavoratori.

“Non nascondo la mia emozione nel poter essere qui, oggi, come nuovo primo cittadino di Mirandola – ha aperto con un velo di emozione il Sindaco Budri – La “missione” che mi sono data per questa consiliatura è quella di riuscire a rappresentare al meglio tutta la Comunità di Mirandola, perché essere il “Sindaco di tutti” per me significa amministrare per tutti i cittadini e tutelare tutti i cittadini, con particolare riguardo ai più piccoli e ai più fragili. Veniamo da settimane di lavoro intenso, che mi hanno vista impegnata anche e soprattutto al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della Mozarc-ex Bellco che sono prima di tutto cittadini: nella difficoltà innegabile della situazione, l’unione di intenti sta portando a risultati tangibili ed è per questo motivo che dopo aver trascorso la giornata di ieri insieme al tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, stasera ho voluto condividere il momento della mia formale investitura proprio con loro”.

L’Assemblea, riunitasi eccezionalmente nel chiostro del Polo Culturale “Il Pico”, in Piazza Garibaldi, ha successivamente votato ed eletto alla carica di Presidente del Consiglio Comunale Antonio Tirabassi.

“Ringrazio i cittadini che mi hanno dato fiducia consentendomi di sedere all’interno del Consiglio Comunale – ha dichiarato il neo eletto Presidente del Consiglio Tirabassi – Tale sentimento lo estendo ai consiglieri che hanno deciso di vedere nella mia figura un profilo giusto per rappresentare i valori di rispetto del regolamento e di imparzialità, propri della figura del Presidente di questo Consiglio. Il rispetto reciproco fra tutti noi sarà per me un punto fermo essenziale”.

La seduta è proseguita, come da ordine del giorno, con la proclamazione dei gruppi consigliari – preceduta dall’ingresso in Consiglio dei Consiglieri Neri Roberto, Mantovani Roberta, Furlani Marcello e Righetti Gianni, in surroga rispettivamente ai colleghi Marchi (nominata Vicesindaco e Assessore), De Biaggi (dimissionaria), Donnarumma (nominato Assessore) e Secchia (anch’essa entrata in Giunta) – come di seguito composti:

MAGGIORANZA

Luca Toselli (Capogruppo – Lista Civica Letizia Budri )

Roberto Neri

Roberta Mantovani

Sonia Menghini

Guglielmo Golinelli (Capogruppo – Lega)

Giuliano Tassi

Marcello Furlani

Massimiliano Russo (Capogruppo – Fratelli d’Italia)

Gianni Righetti

Antonio Tirabassi (Eletto Presidente Consiglio Comunale – Capogruppo Forza Italia)

OPPOSIZIONE

Anna Greco (Capogruppo – Partito Democratico di Mirandola)

Carlo Bassoli

Alessandro Guarda

Laura Bernaroli

Giorgio Siena (Capogruppo – Lista Civica +Mirandola)

Enrico Gatti

L’Assemblea ha poi provveduto a completare l’elezione delle commissioni consigliari e deliberando i criteri per l’assegnazione dei contributi ai privati per l’installazione dei sistemi di video sorveglianza e antintrusione, per poi chiudere i lavori e darsi nuovo appuntamento al prossimo 24 Luglio – consiglio convocato entro la fine del mese al fine di ottemperare alla delibera della salvaguardia degli equilibri di bilancio – nel quale saranno anche esposte le linee programmatiche della nuova Giunta.