Manca ormai poco più di una settimana ai due grandi concerti dell’edizione 2024 di Albinea Jazz. Entrambe le esibizioni della rassegna, che spegnerà 34 candeline, si terranno nella meravigliosa cornice di Villa Arnò.

Il primo dei due concerti sarà mercoledì 17 luglio, alle ore 21.30 e avrà come protagonisti Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio. La band è composta da Alfredo Rodríguez (pianoforte e voce), Richard Bona (basso elettrico e voce) e Michael Olivera (batteria).

Il secondo concerto sarà giovedì 18 luglio, sempre alle ore 21.30. In questa occasione si esibiranno I Something Else!, band composta da Vincent Herring (alto sax), Wayne Escoffery (sax tenore), Jeremy Pelt (tromba), Paul Bollenback (chitarra), David Kikoski (pianoforte), Essiet (contrabbasso) e Lewis Nash (batteria).

I biglietti sono acquistabili in prevendita a sul sito www.vivaticket.com (commissione per la prevendita € 2,00). Il costo sarà per entrambi i concerti di 25 euro con ridotto ragazzi (under 18 anni) e residenti nel Comune di Albinea a 12,50 euro. I posti sono numerati e sarà possibile sceglierli in fase di acquisto. È caldamente consigliato acquistare i biglietti tramite questa modalità, per evitare file la sera stessa del concerto.

Sarà possibile acquistare i biglietti anche nei punti vendita di Vivaticket (cerca il punto vendita a te più vicino www.shop.vivaticket.com/ita/ricercapv), oppure in loco la sera stessa del concerto.

In caso di maltempo i concerti saranno annullati.

Anche quest’anno Albinea Jazz ha deciso di sostenere l’attività Apro Onlus di Reggio Emilia, Associazione per lo studio e la cura delle malattie dell’apparato digerente – progetti radioterapia. Durante il Festival sarà possibile conoscerne l’attività.

Si ringraziano per il fondamentale contributo offerto alla rassegna: MaxMara, Iren spa, Coopservice, Ferrari International, Plafinger Italia, Milkrite Interpuls).

Si ringrazia inoltre lo sponsor tecnico: Consorzio Parmigiano Reggiano. Un sentito ringraziamento per la collaborazione a Caroline Salomon e Nicolas Arnò Schmitt per l’ospitalità nel bellissimo parco di Villa Arnò. Partner tecnici: Albinea Live e Vivaticket