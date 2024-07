Si completa la Giunta comunale di Sasso Marconi in carica per il mandato amministrativo 2024-29. Nel Consiglio comunale del 10 luglio, il sindaco Roberto Parmeggiani – riconfermato alle elezioni dell’8-9 giugno con il 62,28% dei consensi – ha infatti nominato gli ultimi componenti della Giunta: si tratta di Ilaria Indovini, neo-eletta in Consiglio comunale che assume anche la carica di Vice Sindaca, e Gianluca Rossi, assessore esterno che ha fatto parte della prima Giunta Parmeggiani. I due nuovi assessori si aggiungono a Silvia Martini, Alessandro Raschi e Alessandro Malferrari, incaricati dal sindaco a fine giugno.

“Accanto a figure di esperienza, che già conoscono i meccanismi amministrativi, nella nuova Giunta trovano posto assessori giovani che si sono messi a disposizione con grande entusiasmo e voglia di fare”, afferma il sindaco Roberto Parmeggiani. “Abbiamo costruito una ‘squadra’ che si propone di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi cinque anni ma che al tempo stesso può contare sulla freschezza e sulla visione innovativa propria di chi si accinge ad avviare il proprio percorso amministrativo. In questa logica rientra anche la scelta del nuovo capogruppo della lista “Centro-sinistra per Sasso Marconi”, Samuele Gardini, alla sua prima esperienza in Consiglio comunale ma a cui non mancano la passione e le capacità che servono per ricoprire questo ruolo”.

Di seguito la composizione della nuova Giunta comunale con le deleghe dei rispettivi assessori:

Ilaria Indovini | Vice Sindaca e Assessora a Turismo, Agricoltura, Pari Opportunità, Memoria, Legalità

Silvia Martini | Attività produttive e Politiche per il lavoro, Bilancio, Personale e Riforma degli organi consultivi

Alessandro Raschi | Viabilità, Mobilità, Transizione energetica, Manutenzioni e difesa del territorio, Sicurezza, Innovazione tecnologica

Alessandro Malferrari | Scuola, Sport, Politiche giovanili e per il futuro della comunità

Gianluca Rossi | Lavori pubblici, Grandi Opere, Pianificazione territoriale e Patrimonio

Restano in capo al sindaco le deleghe in materia di: Cultura, Economia di prossimità, Edilizia privata e interventi urbanistici, Ambiente, Politiche per il Benessere e la Salute.

Nella foto allegata: la nuova Giunta comunale di Sasso Marconi.

Da sinistra: Alessandro Malferrari, Ilaria Indovini, il sindaco Roberto Parmeggiani, Silvia Martini, Gianluca Rossi e Alessandro Raschi