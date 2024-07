Cielo in prevalenza sereno con modesta attività cumuliforme ad evoluzione diurna sui rilievi.

Temperature minime in lieve aumento con valori tra 19 e 23 gradi, qualche grado in più alti nelle aree urbane. Massime in aumento con valori attorno a 35/37 gradi, ad eccezione della costa dove le temperature raggiungeranno 33/34 gradi. Venti deboli in prevalenza orientali con rinforzi di brezza lungo la costa. Mare poco mosso.

(Arpae)