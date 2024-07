La piscina Gambi di Ravenna ha ospitato in settimana gli esordienti A per l’appuntamento finale della stagione, visto che quest’anno è arrivato dopo la finale nazionale del Trofeo delle Regioni per rappresentative regionali a Scanzano Jonico, ma andiamo per ordine:

Scanzano Jonico (MT) – La Rappresentativa regionale dell’Emilia Romagna accompagnati dai tecnici emiliani Camilla Torsellini e Emanuele Copparosa, si è presentata ai blocchi con 10 atleti: Giorgia Bulzoni, Giada Ciocci, Giada Dall’Olio, Giulia Dogoter, Zoe Samà, Nicolò Baldi, Nathan Colimodio, Edoardo Leonelli, Thomas Pasotti e Diego Rafuzzi.

Nella sfida che vale quasi come un campionato italiano, si svolge in due sessioni e ha registrato il successo del Veneto con l’Emilia Romagna alla fine sesta. Molto bene si sono comportati i 2 modenesi convocati.

Giada Ciocci è salita sul podio dei 100 stile libero per la medaglia di bronzo (1’02”73) poi si è piazzata 4^ nei 200 misti, mentre Thomas Pasotti ha centrato il 7° posto nei 100 e l’8° nei 200 dorso.

Ravenna – Le finali regionali si aprono con il successo di Giada Ciocci nei 100 stile libero. La formiginese del NS Emilia replica nei 200, fa tris con i 200 misti, è argento nei 100 rana

Maranello Nuoto vince l’oro dei 1500 stile libero con Marc-André Di Domenico poi di bronzo nei 100 e 200 farfalla. Beatrice Savigni si prende l’argento nei 400 misti e il bronzo nella mezza distanza, mentre Riccardo Volpe frequenta il podio ma sfugge il titolo: 2° nei 100 e 400 stile libero e poi 3° nei 200.

Gli Amici del nuoto Vvff Modena trovano in Thomas Pasotti la chiave del successo con la doppietta d’oro nei 100 e 200 dorso.

Il Circolo Sportivo GdF Modena sale sul podio con David Neviani bronzo 1500 stile libero.