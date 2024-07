Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4:00 in via Monzani a Castelnovo Monti, dove il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sulla sede stradale. Intrappolati nell’auto i due occupanti – un giovane di 27 anni ed una donna di 31 – sono stati estratti dai vigili del fuoco, sul posto con una squadra a Castelnovo. I feriti sono stati affidati ai sanitari del 118 e trasportati in ospedale, rispettivamente al Santa Maria Nuova di Reggio e al Maggiore di Parma, in condizioni di media gravità. Presenti i carabinieri.