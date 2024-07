Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 16 alle 5:00 di mercoledì 17 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, verso Milano.

Si segnala che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP343 R verso Parma, SS9 Var in direzione Fidenza, entrare in A15 alla stazione di Parma ovest e immettersi poi in A1 in direzione di Milano. In ulteriore alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, proseguire sulla SP343 R verso Parma, sulla SS9 Var, sulla SS9 verso Fidenza e sulla SP12 in direzione Cremona/Soragna, per poi entrare in A1 attraverso la stazione di Fidenza;

per chi è diretto sulla A15 verso La Spezia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP343 R verso Parma, SS9 Var in direzione Fidenza ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest, in direzione di La Spezia;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Parma, verso Milano, entrare in A15 attraverso la stazione di Parma ovest, per poi immettersi in A1 in direzione di Milano; in ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Fidenza, sulla A1;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Parma, verso Bologna, entrare in A15 attraverso la stazione di Parma ovest, per poi immettersi in A1 in direzione di Bologna; in ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Terre di Canossa Campegine, sulla A1.