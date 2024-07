Arrivati oltre la metà di luglio, resta estremamente denso il calendario di appuntamenti sul territorio castelnovese, tra sport, arte, cultura, convivialità e divertimento per tutta la famiglia. Da mercoledì 17 e fino a venerdì 19 luglio a Felina viene riproposto il Torneo di Beach Volley nel Parco comunale: si giocherà in orario serale.

Venerdì 19 luglio tornano i Venerdì di Castelnovo C’entro: in particolare la serata sarà dedicata ai cibi di strada e un mercatino che animerà via Roma. In tutte le strade e piazze principali ci saranno intrattenimento musicale, animazione per bambini e negozi aperti, in particolare al quartiere Sarzassa e all’Isolato Maestà (il Grattacielo di Castelnovo) dalle ore 19.30.

Venerdì 19 e sabato 20 luglio la borgata di Berzana celebra la propria festa tradizionale, divenuta negli anni molto attesa: ci saranno gastronomia e intrattenimento musicale entrambe le serate a partire dalle ore 20. Venerdì il menu proporrà frittura di pesce, patatine fritte, gnocco e salume (prenotazioni tel. 348 7928387, 370 3066669). Non mancherà la musica dal vivo con Barbara & Enrico. Sabato invece menu tradizionale con gramigna alla salsiccia, grigliata, gnocco e salumi, torte. E ancora musica dal vivo con Vasco cover band.

Da sabato 20 e fino a martedì 30 luglio Castelnovo ospita, dopo la Under 18, l’allenamento collegiale della Nazionale femminile Fipav Under 20, che si allenerà alla palestra del Cattaneo e al centro sportivo Onda della Pietra.

Domenica 21 luglio sarà il giorno del Felina Festival, dalle ore 9 a tarda sera: a contrassegnare tutta la giornata ci saranno proposte musicali, enogastronomiche, il mercato del contadino con la partecipazione della Comunità Slow Food dell’Appennino Reggiano e non solo, degustazioni, il mercatino degli hobbisti e tanto altro, per tutto il centro del paese. E ancora i concerti della Banda di Felina, degli Ottoni Matildici, del Corpo Bandistico Città di Scandiano, e in serata i live dei Growing Flow e della Fuori Controllo Live Band. E poi ancora degustazioni, eventi rivolti ai bambini, specialità quali gnocco fritto, Parmigiano Reggiano di montagna, arrosticini, salumi, frittelle di baccalà, birra artigianale e tanto altro. Per conoscere il programma nel dettaglio è a disposizione la pagina Instagram Felina Festival (www.instagram.com/felina_festival/).

Sempre domenica 21 luglio in centro a Castelnovo torna la tradizionale Notte per l’Africa, a sostegno dell’associazione umanitaria Gaom: dalle 17 sarà possibile gustare gnocco fritto, tigelle, affettati, formaggi. Poi ci sarà una dimostrazione cinofila e sfilata canina aperta a tutti a cura di Aiutappennin. In piazza sarà presente anche la bancarella etiope, con tantissimi prodotti etiopi e di artigianato locale. Dalle 19 la possibilità di cenare in piazza con polenta, costine, salsiccia, torte caserecce e bevande. Dalle 21 intrattenimento musicale con la Living Rocks Band.

Lunedì 22 luglio tornano le presentazioni letterarie di Piazza Parola in centro storico. In piazza delle Armi, cuore del borgo antico, dalle ore 21 in questa occasione si terrà una presentazione duplice, con due volumi protagonisti, per un excursus dedicato a quattro secoli di storia: si tratta di Con la legge o la spada, di e con Michela Rivetti, e Stella Rossa, di e con Claudio Bolognini. A moderare la serata sarà Thomas Predieri. Il libro della Rivetti è ambientato a Reggio nel 1507: la discordia domina le grandi famiglie, schierate o coi Conti Bebbi o con gli Scajoli. Basta una parola a scatenare risse e i primi morti giacciono nelle strade. Bolognini invece racconta una storia che parte a Bologna nel 1944: i partigiani liberano dal carcere di San Giovanni in Monte i compagni prigionieri. E per creare confusione aprono le celle anche ai detenuti comuni. Paolo, un ragazzo finito in galera per un piccolo furto, si ritrova libero e finisce sull’Appennino bolognese tra i partigiani della Stella Rossa.

Per informazioni: Biblioteca Crovi tel. 0522 610204, biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it (In caso di maltempo l’evento si svolgerà al Teatro Bismantova).