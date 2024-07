Sono iniziati i lavori di asfaltatura su alcune strade urbane ed extraurbane nel territorio di Correggio. Lavori che dureranno circa fino a fine luglio. Gli interventi sono previsti in viale Saltini, via della Libertà, via Oratorio, via Canolo, via Stradazza, via Massenzatico, via Ronchi San Prospero, via Vecchia Carpi.

Il primo stralcio di lavori ha interessato viale Saltini nel tratto compreso tra via per Carpi e via don Minzoni. Nei prossimi giorni il cantiere si sposterà seguendo l’ordine delle strade elencato.

La chiusura totale al transito è prevista solo in via Massenzatico, via Stradazza e via Ronchi san Prospero: la ditta esecutrice posizionerà la segnaletica di preavviso e viabilità alternativa mentre l’amministrazione segnalerà le chiusure sul sito e sui social.

Per gli altri interventi il disagio al traffico sarà limitato alla fascia oraria dalle 8 alle 17.