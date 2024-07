Il Prof. Luca Rigamonti, docente del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore, è stato selezionato come membro della delegazione accompagnatrice della Squadra Olimpica Italiana per la partecipazione alla 56° edizione delle Olimpiadi Internazionali della Chimica, che si terranno a Riyad (Arabia Saudita), dal 21 al 30 luglio.

I componenti della delegazione accompagnatrice sono professionisti coinvolti nella preparazione e selezione della squadra nazionale. Durante i 10 giorni delle olimpiadi, i compiti della delegazione sono molteplici: partecipa alla discussione collegiale dei problemi teorici e della prova pratica con tutte le altre delegazioni del Mondo al fine di garantire la correttezza dei testi e la fruibilità prima dello svolgimento delle prove stesse; traduce i testi delle prove nella propria lingua per facilitare lo svolgimento da parte dei ragazzi; corregge e traduce in inglese le risposte dei ragazzi affinché anche il comitato scientifico delle Olimpiadi possa correggere la prova, discute le correzioni in modo collegiale per arrivare al punteggio finale.

Le Olimpiadi interazionali della chimica sono una competizione annuale dedicata agli studenti di chimica più talentuosi delle scuole secondarie da numerose nazioni di tutto il Mondo. Ogni nazione invia una squadra di massimo quattro studenti che vengono testati sulle loro conoscenze e abilità in chimica in un esame pratico di laboratorio e un esame teorico.

“Sono molto orgoglioso che la Società Chimica Italiana abbia accolto la mia candidatura a far parte della delegazione italiana che accompagnerà alle prossime Olimpiadi Internazionali della Chimica IChO 2024 i nostri ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado che hanno eccelso nei Giochi della Chimica a livello nazionale e che quindi hanno formato la squadra italiana. Svolgerò il compito assegnatomi col massimo impegno, per poter far eccellere i nostri ragazzi, nello spirito di bellezza e potenza che contraddistingue la disciplina chimica” commenta il Prof. Rigamonti.

La squadra italiana è stata selezionata grazie ai Giochi della Chimica, organizzati dalla SCI su incarico della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito – MIM. Nati nel 1984, i Giochi e le Olimpiadi della Chimica sono inseriti tra le iniziative di valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole secondarie superiori.