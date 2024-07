Arriva a Rubiera, con la semifinalissima mercoledì 17 Luglio dalle ore 21,15 in piazza del Popolo, la sesta edizione del Festival Via Emilia la strada dei cantautori che, dopo cinque tappe che, oltre a Rubiera, coinvolgono Fiorano, Formigine, Lugo di Ravenna, Maranello, arriverà alla finalissima in data ancora in via di definizione.

Il “Festival Via Emilia la strada dei Cantautori” è un progetto realizzato dall’Associazione Concertistica Carmina et Cantica e, attraverso la sua programmazione e realizzazione, intende rendere omaggio ai cantautori che, con la loro musica e le loro indimenticabili canzoni, hanno creato la storia musicale del nostro Paese, testimoniando la ricchezza culturale e le qualità artistiche dell’Italia intera.

Il Concorso presenterà anche aneddoti e curiosità di vita vissuta da parte dei grandi nomi della canzone d’autore, che saranno ospiti delle serate del Concorso e che saranno intervistati da Marco Barbieri.

In piazza del Popolo, mercoledì 17 Luglio, si esibiranno i ventidue artisti che hanno superato le fasi eliminatorie per una serata che decreterà i finalisti del Festival.

La partecipazione è libera e gratuita. Info su www.festivalviaemilia.it.