Firmato un accordo di collaborazione di cinque anni dal Rettore Giovanni Molari e dall’Ing. Francesco Notaro, perché l’Ateneo e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile possano lavorare insieme, nei prossimi cinque anni, a progetti e attività per il miglioramento della gestione delle emergenze, la prevenzione degli incendi e la protezione civile.

Grazie alla collaborazione sottoscritta, il Dipartimento e l’Università potranno scambiarsi informazioni e dati, condividere competenze e risorse per delineare scenari di rischio e realizzare specifici progetti di studio, azioni, interventi innovativi e attività formative e di aggiornamento sulla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi relativi a incendi e ad altri eventi calamitosi sul territorio e in strutture e infrastrutture civili e industriali.

L’obiettivo è quello di migliorare e aggiornare le competenze del Dipartimento per la protezione della popolazione e dell’ambiente, e quindi lavorare sull’individuazione di migliori soluzioni tecniche e organizzative, sugli aspetti legislativi e giuridici ed economico-finanziari. L’Ateneo potrà supportare il Dipartimento dal punto di vista scientifico in fase preventiva, nell’imminenza o al verificarsi di situazioni di emergenza, e per la realizzazione di efficaci campagne di informazione e di comunicazione ai cittadini. Monitorando gli eventi, inoltre, potranno essere sviluppate banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi.

Ateneo e Dipartimento potranno anche organizzare in collaborazione iniziative di formazione, attraverso la partecipazione del personale del Dipartimento a corsi promossi dall’Alma Mater o progettando opportunità di formazione e aggiornamento del personale del Dipartimento e dell’Università.

Non mancheranno soggiorni di ricerca e formazione presso le reciproche strutture, con particolare riferimento ai temi della prevenzione del rischio e della gestione delle emergenze (NBCR – Nucleare- Biologico- ChimicoRadiologico, USAR – Urban Search and Rescue, e SAF – Speleo Alpino Fluviale) e la possibilità, per gli studenti e le studentesse dell’Alma Mater, di svolgere tirocini curriculari e/o tirocini finalizzati alla preparazione della prova finale presso il Dipartimento e di partecipare congiuntamente a progetti nazionali, europei e internazionali di ricerca e/o formazione sui temi della collaborazione.