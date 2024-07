Ducati celebra il trentesimo anniversario della leggendaria famiglia 916 al World Ducati Week 2024 attraverso una serie di attività dedicate tra cui l’avvio del primo censimento ufficiale dei modelli 916, 996 e 998.

Il WDW, in programma dal 26 al 28 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli, è un evento che nasce con l’obiettivo di concentrare tutta l’essenza di Ducati e rappresenta dunque lo scenario perfetto per le celebrazioni di questa famiglia di moto che ha segnato in maniera indelebile la storia della Casa motociclistica di Borgo Panigale.

La Ducati 916 è un modello che è stato in grado di tracciare un prima e un dopo nel mondo del motociclismo. Una vera e propria icona del design e del mondo delle competizioni, che ancora oggi è considerata l’emblema della bellezza applicata alle due ruote e rappresenta, insieme alle sue dirette discendenti 996 e 998, la famiglia di superbike classiche più vincente di sempre con 121 vittorie, 8 Titoli Mondiali Costruttori e 6 Titoli Mondiali Piloti in WorldSBK.

Durante i tre giorni di festa del World Ducati Week, il trentesimo anniversario della 916 verrà celebrato in una mostra visitabile da tutti i partecipanti dal titolo “Ducati 916: l’essenza del DNA Ducati”. Questa mostra ripercorre la storia della famiglia in un percorso narrativo-museale attraverso l’esposizione di alcuni modelli leggendari. Ci saranno le derivate di serie protagoniste dei Titoli Mondiali Superbike conquistati da Ducati tra il 1994 e il 2002, affiancate da alcuni modelli stradali particolarmente significativi, come ad esempio la prima “916 Senna” e la 916 appartenuta al designer Massimo Tamburini (messa a disposizione per quest’occasione dalla famiglia di Tamburini).

Con l’obiettivo di preservare il patrimonio storico e valorizzare l’unicità di queste superbike classiche, a Misano prenderà il via il primo censimento ufficiale della famiglia 916. I Ducatisti proprietari di modelli 916/996/998 sono invitati a certificare il possesso della propria moto. La certificazione di proprietà darà accesso a un programma dedicato per il WDW2024 con l’opportunità unica di vivere da protagonista alcune iniziative pensate per rendere omaggio a questa icona sportiva. Tra queste iniziative si distinguono l’opportunità unica di partecipare a un’attività celebrativa in pista al fianco delle leggende Troy Bayliss e Carl Fogarty, le track sessions dedicate, l’accesso esclusivo alla terrazza della mostra “Ducati 916: l’essenza del DNA Ducati” durante la Lenovo Race of Champions e la consegna di uno sticker olografico per certificare la partecipazione al censimento.

Le attività di certificazione per i proprietari di 916/996/998 proseguiranno anche nei mesi successivi al World Ducati Week, garantendo a tutti coloro che attesteranno il possesso di uno di questi modelli alcuni contenuti digitali esclusivi e alcune esperienze uniche che verranno progressivamente svelate durante l’anno. Il censimento ufficiale consente a Ducati di documentare la storia di queste moto, stabilendo un contatto diretto con i proprietari e garantendo un filo diretto in grado di favorire il riconoscimento e la celebrazione nelle generazioni future

La modalità più efficace per partecipare al censimento è attraverso la MyDucati App , aggiungendo la propria superbike classica al “Garage Digitale” e caricando la documentazione necessaria. Al WDW2024 sarà possibile svolgere questa operazione di persona in un’area dedicata del paddock, accanto alla quale sarà anche disponibile un parcheggio riservato ai modelli 916/996/998.

Le celebrazioni per il 30° anniversario di 916 al World Ducati Week si inseriscono all’interno del programma di attività più ricco di sempre con eventi unici e irripetibili che si uniscono ad altre esperienze continuative su tutte e tre le giornate di evento.

I biglietti per prendere parte alla dodicesima edizione del WDW sono in vendita sul sito Ducati.com . Sono disponibili diverse formule di ingresso per i Bikers (con moto) e per i Visitors (senza moto o come passeggeri), per una giornata o per tutti e tre i giorni. Entrambi i Pass danno accesso alle aree pubbliche del raduno, con la possibilità di prendere parte gratuitamente a tante attività: dai contest, ai momenti di approfondimento con gli ingegneri, i designer e gli esperti Ducati, alle sessioni di autografi con i piloti.

A queste formule di ingresso si aggiunge la novità del biglietto dedicato a “La Notte dei Campioni”, che consente l’accesso a partire dalle ore 15:00 del sabato in occasione della Lenovo Race of Champions con la possibilità di rimanere a festeggiare fino a fine serata. Per scoprire tutte le opzioni è possibile visitare la sezione dedicata sul sito Ducati.