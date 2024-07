Martedì 16 luglio si è tenuta la fase conclusiva del percorso di ricerca urbana, iniziato quasi un anno fa sul territorio di Medicina, svolto dal Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli studi di Parma.

Nel parco del circolo Villa Maria sono stati allestiti i modelli architettonici in scala di alcune zone del capoluogo di Medicina e delle frazioni, elaborati dagli studenti e dalle studentesse che durante la mattina hanno tenuto le discussioni finali del corso universitario davanti ai professori Dario Costi e Andrea Zamboni.

Nel pomeriggio invece, la mostra è stata esposta alla comunità per raccontare i risultati della ricerca, sviluppata a seguito di diversi sopralluoghi e momenti di confronto effettuati in alcune zone del territorio medicinese.

Alla presentazione hanno partecipato anche diversi portatori d’interesse del territorio comunale, rappresentanti del mondo economico, dell’associazionismo e del volontariato, del settore della cultura e della formazione. Gli allievi hanno potuto condividere le idee, le riflessioni, e le proposte innovative in merito alle soluzioni urbane che hanno sviluppato nel percorso accademico.

“MEDICINA FUTURA, un Progetto Urbano Strategico condiviso per una città verde, accessibile e accogliente” è la tappa finale del percorso universitario e del progetto sviluppato dall’Università di Parma in collaborazione con il Comune di Medicina.

«Lavorare con l’Università di Parma ci permette di guardare avanti e fare ricerca urbana per aggiornare il Piano Strategico Locale e per costruire insieme un’idea condivisa di Città che metta al centro le persone – dichiara il Sindaco Matteo Montanari – Ringrazio i professori Dario Costi e Andrea Zamboni, tutti i collaboratori e le collaboratrici, gli studenti e le studentesse che con determinazione hanno creato e innovato per una Medicina Futura!»