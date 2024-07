Secondo test match stagionale per gli uomini di Grosso nella sede del ritiro in Val di Non. Ospite sul campo di Ronzone la Spal di Dossena, squadra militante nel girone B del campionato di Lega Pro.

Primo sussulto ospite con il sinistro di Rosafio che termina tra le braccia di Satalino. Al 14’, Romagna prima e Doig poi creano qualche problema alla retroguardia spallina con due colpi di testa da distanza ravvicinata. Al 17’ cambia il risultato: Pinamonti, bravo a sfruttare una sbavatura difensiva della Spal calcia di destro ad incrociare siglando la rete dell’1-0. Al 19’ ci prova Racic da fuori, la conclusione termina alta sulla traversa. Il raddoppio arriva al 40’ con Mulattieri, bravo a recuperare palla sulla trequarti e a battere Thiam. Al 43’ ci prova Maistro con una conclusione dai 25 metri, il destro del 10 della Spal termina di poco a lato. A chiudere il primo tempo, dopo 48’ di gioco, è il destro potente di Pinamonti che si stampa sulla traversa della porta difesa da Thiam.

Il secondo tempo si apre come si è chiuso il primo: questa volta a colpire il legno dalla distanza è Racic. Al 56’ ci prova Paz da posizione defilata, ma la conclusione deviata termina in angolo. La partita scorre senza grandi emozioni fino all’80’ quando Russo, prova a cambiare di nuovo il risultato con grande azione personale chiusa con un tiro destro ad incrociare, ma Alfonso si fa trovare pronto. A 3′ dal termine la Spal prova a riaprire i discorsi con un colpo di testa di La Mantia che si ferma sulla traversa.

Termina così 2-0 la seconda amichevole dei neorverdi in Val di Non. Domani è prevista una seduta di allenamento mattutina, mentre si tornerà in campo mercoledì per il doppio impegno di chiusura ritiro con il Trento e il Sassuolo Primavera.

Il Tabellino di Sassuolo – Spal 2-0:

Sassuolo: Satalino (61’ Russo); Paz (78’ Erlic), Toljan (61’ Bruno, 78’ Russo F.), Romagna (61’ Piccinini), Tressoldi (61’ Miranda), Doig (61’ Missori), Racic (61’ Mercati), Boloca (61’ Leone, 78’ Bajrami), Obiang (61’ Kumi), Pinamonti (61’ Moro), Mulattieri (61’ Alvarez).

A disposizione:

Turati, Ceide, Lopez, Knezovic, Lauriente’

All.: Fabio Grosso

——————————————————-

Spal: Thiam (46’ Alfonso), Bruscagin (61’ Bassoli), Orfei (36’ Iglio), Fiordaliso (28’ Nador), Arena (61’ Breit), Puletto (46’ Carraro), Antenucci (46’ Rabbi), Collodel (61’ Boccia), Rosafio (46’ La Mantia), Maistro (61’ Contilliano), D’Orazio (61’ Rao).

A disposizione:

Galeotti, Alfonso, Abati, Meneghetti.

All.: Andrea Dossena

Marcatori: 17’ Pinamonti; 40’ Mulattieri

Arbitro: Sig. Bonacina di Bergamo

Assistenti: Sig. Mokhtar di Lecco – Sig. Ceccon di Lovere