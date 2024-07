È gravemente indiziato di “stalking condominiale” l’uomo tratto in arresto in esecuzione di misura cautelare detentiva richiesta dalla Procura della Repubblica diretta dal dott. Calogero Gaetano Paci.

In particolare l’arrestato, classe 1970, piacentino, è gravemente indiziato di plurime e reiterate condotte vessatorie in danno del dirimpettaio di pianerottolo contro cui rivolgeva minacce come “Vieni fuori che ti faccio vedere i l’educazione….” “…voi mi odiate ho voglia di farvi a fette”, “ho voglia di tagliarti a fiato”, “ora vado a prendere il coltello”; l’arrestato, poi, è indiziato di avere anche offeso, ripetutamente, la compagna del vicino con frasi e gesti offensivi e di avere minacciato entrambi con un grosso cacciavite.

Le condotte poste in essere dall’arrestato ingeneravano, nei vicini, un forte e perdurante stato di ansia ed un fondato timore per la propria incolumità. Le parti offese, in ragione delle citate condotte, alteravano le proprie abitudini di vita cercando di limitare gli spostamenti all’interno delle pertinenze comuni ed installando, a propria tutela, un impianto di video sorveglianza.