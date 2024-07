Era al volante della sua Fiat Punto poco dopo mezzanotte, tra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio.

In via Livio Borri, a Modena est, è stato fermato dagli operatori della Polizia locale nell’ambito di ordinari controlli stradali notturni.

Il guidatore, un trentenne di cittadinanza ghanese in regola col permesso di soggiorno, ha presentato una patente polacca che in seguito a controlli è risultata falsa, mentre lui non risulta aver mai conseguito una patente valida.

Così, oltre alla sanzione amministrativa di 5.100 euro per guida senza patente, per lui è scattata anche la denuncia per falsità materiale commessa dal privato, reato che può portare a una pena sino a due anni di reclusione.

Ricordiamo infatti che se la guida senza patente comporta una sanzione amministrativa, presentando un documento falso si commette reato, con le relative conseguenze penali. Sono già diversi i casi di cittadini stranieri che negli ultimi mesi hanno esibito documenti di guida falsificati, ma facilmente individuabili, probabilmente procurati online.