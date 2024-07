La Polizia di Stato di Modena ha recuperato un furgone e materiale termotecnico proventi di furto, restituendoli ai legittimi proprietari.

Il rinvenimento è avvenuto il 18 luglio scorso: la Squadra Volante si è portato su segnalazione alla linea di emergenza 112NUE in zona Crocetta, dove era stato geolocalizzato un furgone rubato alcuni giorni prima.

Gli operatori hanno trovato il veicolo, regolarmente parcheggiato in un’area condominiale, senza chiusura centralizzata inserita e con la copertura del vano portafusibili divelta. Il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

A seguito di approfonditi accertamenti, gli agenti hanno altresì appurato che il furgone era stato utilizzato per perpetrare un furto: all’interno dell’automezzo, infatti, è stato rinvenuto materiale termoidraulico, del valore di oltre 20.000 euro appartenente ad una azienda con sede in provincia di Reggio Emilia, che nella stessa nottata era stato indebitamente sottratto da un cantiere privato in provincia di Modena. Il materiale è stato restituito al proprietario.