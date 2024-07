Poco dopo le 14 di oggi sabato 20 Luglio, presso lo stabilimento Spectrum Medical di Mirandola, per cause in corso d’accertamento è divampato un rogo che ha rapidamente avvolto tutto lo stabilimento di Via di Mezzo.

Fiamme alte che hanno immediatamente richiamato l’attenzione di passanti e residenti, contingentate grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Modena e dei distaccamenti di Mirandola e San Felice. Ad agevolare il lavoro dei VVFF sono state la Polizia Locale, i Carabinieri e la Polizia di Stato le quali, accorse assieme al 118 tempestivamente sul posto, hanno proceduto a chiudere un tratto di Strada Statale Sud, fino a Via Posta Vecchia e Via Morandi dall’altezza del cimitero sino all’intersezione di Via di Mezzo nella frazione di San Giacomo. Il Sindaco Budri, in costante confronto con le forze impegnate sul posto, ha preso contatti con Arpae e Ausl di Modena per avviare una pronta verifica della qualità dell’aria e contestualmente disposta la diffusione di un messaggio dedicato ai residenti delle zone limitrofe consigliando caldamente di tenere chiuse le finestre al fine di evitare che il monossido liberato varchi le soglie.

Alle ore 18 circa l’incendio è stato domato e i Vigili del Fuoco hanno potuto avviare una verifica approfondita al fine di appurarne le cause.

“L’unico sollievo di questo pomeriggio è sapere che non sono state coinvolte persone nell’incendio e al momento non risultano accessi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Bianca – commenta il Sindaco Letizia Budri – vorrei esprimere massima solidarietà all’Azienda e ai lavoratori di questa importante realtà del nostro Distretto Biomedicale auspicando, in attesa anche di capire le cause dell’incendio, che possa riprendere quanto prima la propria attività. A nome dell’Amministrazione Comunale ci tengo a ringraziare i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Modena e dei Distaccamenti di Mirandola e San Felice, alla Polizia Locale, alla Croce Blu, al 118 e a tutte le forze dell’ordine che hanno coordinato l’intervento”.