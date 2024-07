Il Signor Questore e tutti i Funzionari in forza alla Questura di Bologna si congratulano per i prestigiosi obiettivi raggiunti dal Dott. Roberto Della Rocca, neo Dirigente Superiore della Polizia di Stato, e dalla Dott.ssa Elena Jolanda Ceria, neo Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Il Dott. Roberto Della Rocca, nato a Padova, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna, nel 1996 risulta vincitore del concorso per Funzionari della Polizia di Stato e inizia la sua Carriera alla DIGOS di Belluno. Successivamente ha svolto attività investigativa ricoprendo numerosi incarichi professionali in diverse Squadre Mobili del nord-est Italia, in particolare a Belluno quale dirigente; dal 2002 al 2010 ha svolto l’incarico di funzionario addetto alla sezione “Criminalità diffusa, straniera e prostituzione” presso la Squadra Mobile di Venezia; dal 2010 come dirigente della Squadra Mobile di Treviso e Verona. Nel 2015 il dott. Della Rocca viene promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato e assume la direzione della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale presso la Questura di Padova, dove permarrà sino al 2017, quando viene trasferito a Venezia con l’incarico di Capo di Gabinetto. Nel corso dell’anno 2021 il Dott. Della Rocca ha ricevuto dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Dal 4 aprile 2022 il dott. della Rocca ha svolto l’incarico di Vicario della Questura di Bologna.

“Se ne va uno dei migliori Vicari che ho avuto” – queste le parole del Questore Antonio Sbordone che ha voluto evidenziare le spiccate qualità professionali e umane del dott. Della Rocca. “Il ruolo del Vicario è un ruolo molto impegnativo perché sovrintende tutta l’attività dell’ordine pubblico, della gestione degli Uffici della Questura, dei rapporti sindacali e sostituisce e rappresenta il Questore. Esprimo dunque profondo apprezzamento per l’attività svolta dal dott. Della Rocca, che ha rappresentato per me una spalla fondamentale; da settembre assumerà il ruolo di Questore in un’altra città e a lui vanno le mie congratulazioni e la mia profonda stima”.

La dott.ssa Elena Jolanda Ceria, nata a Torino, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze nel 2001, ha frequentato il 96° Corso per Funzionari della Polizia di Stato e ha iniziato la sua carriera all’UPGSP della Questura di Bologna nell’anno 2008/2009. Successivamente dal 2009 al 2019 ha svolto attività investigativa presso la Squadra Mobile di Bologna quale responsabile di diverse sezioni, tra cui “Criminalità diffusa, straniera e prostituzione”; sezione “Antidroga”; sezione “Reati contro la persona”; sezione “Reati contro il Patrimonio” e “Criminalità organizzata”. Nel 2019 la dott.ssa Ceria viene promossa Vice Questore e assume la dirigenza dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bologna.

“L’Ufficio immigrazione ha il delicato compito di dare accoglienza e rispetto agli immigrati ma di avere anche rigore quando bisogna allontanare gli stranieri irregolari dal nostro territorio. La dott.ssa Ceria è un funzionario di elevato profilo che rappresenta al meglio queste capacità”, dice il Questore Sbordone. “Le sue qualità sono state apprezzate dall’Amministrazione che ha fatto questa scelta giusta”.

Il Questore Antonio Sbordone, riferendosi ad entrambi, conclude dicendo “Sono dispiaciuto perché da settembre perdo due validi collaboratori, di cui ho avuto modo di apprezzare il valore. Ad entrambi auguro il meglio”.