Nel weekend 26-28 luglio, Ducati mette in scena uno spettacolo unico al mondo per gli appassionati di motorsport, proponendo all’interno del programma del World Ducati Week 2024 una gara da sogno in sella a Panigale V4: la Lenovo Race of Champions.

Introdotta a partire dall’edizione 2018 del WDW, la “Race of Champions” è una gara senza eguali nel panorama motociclistico internazionale e in questa sua terza edizione vedrà 15 piloti Ducati, tra cui i Campioni del Mondo in carica di MotoGP, WorldSBK e WorldSSP, sfidarsi a suon di sorpassi e giri veloci per conquistare il trofeo, disegnato per l’occasione dal Centro Stile Ducati. I momenti d’azione della “Race of Champions” saranno distribuiti su due giornate per uno spettacolo raddoppiato rispetto alle precedenti edizioni, con prove libere e qualifiche nella giornata di venerdì 26 luglio e la gara fissata alle 17.30 di sabato 27 luglio.

La griglia di partenza è di livello Mondiale. Ci sono tutti, a comporre un roster che può contare su 20 Titoli Mondiali in pista contemporaneamente: Francesco Bagnaia (Campione del Mondo MotoGP in carica), Enea Bastianini, Álvaro Bautista (Campione del Mondo WorldSBK in carica), Nicolò Bulega (Campione del Mondo WorldSSP in carica), Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Andrea Iannone, Álex Márquez, Marc Márquez, Jorge Martìn, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Michele Pirro, Michael Ruben Rinaldi e Glenn Irwin.

A contribuire allo spettacolo della Lenovo Race of Champions sarà anche il tracciato di gara. Il Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, che ha ospitato tutte le edizioni del World Ducati Week, e che anche in questo 2024 è pronto per accogliere i Ducatisti e tutti gli appassionati a tifare i propri eroi, a pochi mesi dal doppio appuntamento MotoGP con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (6-7-8 settembre) e il Gran Premio dell’Emilia Romagna (20-21-22 settembre).

Al termine della Lenovo Race of Champions si accenderà il “Saturday Night Show” del World Ducati Week, che si aprirà con l’invasione di pista da parte della folla di tifosi per celebrare il podio della gara e, dopo aver consentito a tutti i partecipanti di mangiare in circuito con lo street-food nel paddock, proseguirà con una indimenticabile festa in pista, che trasformerà il Misano World Circuit in una discoteca a cielo aperto sulle note dei DJ-set di Fargetta, Marco Melandri e Rudeejay.

Il programma di sabato 27 luglio rappresenta a tutti gli effetti un evento nell’evento, che Ducati ha chiamato “La Notte dei Campioni” e per la quale è stato creato un biglietto dedicato che consente l’accesso all’evento a partire dalle 15.00 fino a tarda notte, con la possibilità di usufruire di un servizio di navette gratuito dalla Riviera Romagnola verso il Misano World Circuit e ritorno.

I biglietti esclusivi per “La Notte dei Campioni” sono in vendita su VivaTicket. Sulla pagina dedicata del sito Ducati.com è ancora possibile acquistare i biglietti per il World Ducati Week 2024, scegliendo il Pass 3 giorni o il Pass 1 giorno in modalità Biker (con moto) o Visitor (senza moto o come passeggero).

Mauro Grassilli (Direttore Sportivo, Marketing & Comunicazione Ducati Corse): “Manca davvero poco all’inizio di questa edizione del World Ducati Week e siamo davvero tutti entusiasti. Il WDW è un evento unico, una festa vera e propria non solo per gli appassionati che verranno a trovarci, ma anche per noi di Ducati Corse. È l’occasione che permette a squadre e piloti Ducati dei diversi campionati di incontrarsi sulla stessa pista, per poter condividere insieme la grande passione che ci unisce. Ducatisti provenienti da tutto il mondo potranno incontrare i loro eroi e soprattutto avranno la possibilità di vederli sfidarsi in pista nella Lenovo Race of Champions. Sarà uno spettacolo imperdibile. Non vediamo l’ora!”

Informazioni Circuito

Paese: Italia

Nome: Misano World Circuit Marco Simoncelli

Lunghezza del tracciato: 4.23 km

Durata della gara: 10 giri (42.30 km)

Curve: 16 (6 a sinistra, 10 a destra)

Le prove libere della Lenovo Race of Champions sono in programma alle 16.35 di venerdì 26 luglio, mentre le qualifiche cominceranno alle 17.05. La gara su 10 giri andrà in scena alle 17.30 di sabato 27 luglio. Tutti i momenti di azione saranno visibili in diretta sul canale YouTube di Ducati.