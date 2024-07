Intorno alle ore 20:00 di ieri sera, i Carabinieri della stazione di Poviglio, su segnalazione dell’operatore in servizio al 112 della compagnia di Guastalla, sono intervenuti in via Monsignor Saccani a Cadelbosco di Sopra.

L’allarme è stato inizialmente dato dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco, che stavano intervenendo con alcune squadre per domare un incendio sviluppatosi in un casolare abbandonato. Dai primi accertamenti è emerso che il proprietario dell’immobile, apparso in stato fatiscente e di abbandono, era deceduto alcuni anni fa.

Le cause dell’incendio, prontamente domato dai Vigili del Fuoco, sono attualmente al vaglio e in via di esatto accertamento.