Nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Scandiano, durante un controllo di routine, i Carabinieri della locale Tenenza hanno fermato un giovane di 17 anni, residente nel reggiano, che durante le procedure di identificazione manifestava un atteggiamento sospetto inducendo i militari ad approfondire i controlli. L’esito degli approfondimenti, portava i carabinieri a rinvenire all’interno del marsupio del minore un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri di cui 8 centimetri di lama.

Per questi motivi con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna il 17enne. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

E’ successo l’altra sera intorno alle 19,00. Il sequestro del coltello operato dai carabinieri veniva successivamente convalidato dall’A.G. minorile.