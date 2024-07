Sul Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana (R43), per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica orizzontale, dalle 8:00 di lunedì 29 alle 17:00 di martedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi (km 0+000) e Sasso Marconi svincolo (km 2+700), in entrambe le direzioni, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.