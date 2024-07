Dopo il tutto esaurito delle prime due serate, martedì 30 luglio, alle ore 21.30, gran finale del Cinema Sotto Le Stelle in Piazza Prampolini, la rassegna promossa e realizzata dall’Ufficio Cinema del Comune di Reggio Emilia in collaborazione con Arci Reggio Emilia e con il prezioso contributo della Regione Emilia-Romagna, che anche quest’anno ha acceso il cuore del centro storico con la magia e le emozioni del grande cinema.

L’ultimo appuntamento, sempre a ingresso gratuito, è con “Matrimonio all’italiana” (1964), un classico senza tempo firmato da Vittorio De Sica, adattamento di una delle più amate sceneggiate napoletane di Eduardo De Filippo, la “Filumena Marturano”. Una commedia briosa con protagonisti gli straordinari Sophia Loren e Marcello Mastroianni che, anche grazie a questa pellicola, ottennero la loro consacrazione definitiva nel cinema italiano. La pellicola sarà proposta nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna.

Filumena Marturano è una giovanissima prostituta e Don Domenico Soriano è un signorotto benestante. I due si incontrano durante un bombardamento in una casa di tolleranza e l’uomo, intenerito e affascinato, fa di lei la sua amante per anni. Ma Filumena non si accontenta e, un giorno, finge la morte per farsi sposare in extremis. Scoperta la beffa, stupisce nuovamente il consorte informandolo di essere la madre di tre ragazzi, uno dei quali è figlio suo, ma si guarda bene dal rivelargli quale…

Il “Cinema Sotto Le Stelle” prosegue tutte le sere in Arena Stalloni fino al 2 settembre. La programmazione è disponibile sul sito di Arci Reggio Emilia.

Informazioni Ingresso gratuito. Non si accettano prenotazioni. In caso di maltempo le proiezioni sono annullate