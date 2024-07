Cielo sereno o poco nuvoloso con progressivo aumento della nuvolosità alta e stratificata nel corso della giornata.

Temperature minime in lieve flessione attorno a 22 gradi; massime stazionarie o in lieve aumento tra i 30/32 gradi sulla fascia costiera e i 36 gradi sulle aree di pianura con punte fino a 37 gradi. Venti deboli, diretti in prevalenza dai quadranti orientali. Mare mosso al mattino ma con moto ondoso in attenuazione fino a diventare poco mosso.