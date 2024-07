Sono ancora da chiarire le cause che avrebbero indotto 4 uomini fra i 20 ed i 33 anni, dipendenti di una ditta del reggiano, a danneggiare tre autovetture di proprietà dell’azienda, per poi asportare dall’interno varia attrezzatura edile per un valore di varie migliaia di euro. A seguito della denuncia presentata dal titolare della ditta, dando avvio alle indagini i militari, grazie anche alle concordi dichiarazioni testimoniali, hanno riscontrato elementi di presunta responsabilità nei confronti dei quattro uomini dell’est Europa.

Il 14 giugno scorso la vittima, un 44enne, si presentava presso la stazione dei carabinieri di Albinea per denunciare il danneggiamento di tre autovetture ed il furto di attrezzatura edile varia. Nello specifico, la vittima raccontava che alla fine del precedente mese di maggio veniva contattato da un vicino di casa, il quale lo informava che la sera precedente, alcuni dei suoi operai avevano danneggiato tre veicoli di proprietà della sua ditta, asportando inoltre attrezzatura tra cui: scale, tre flessibili a batteria, tre trapani, cinque avvitatori, un laser ed attrezzature varie di lavoro tra cui cacciavite, chiavi a tubi, pinze e corde.

Dopo la denuncia, i militari avviavano le indagini, sentendo alcuni testimoni. Dalle risultanze investigative emergeva che, il 29 maggio precedente, i quattro presunti autori si erano portati all’esterno della ditta iniziando a danneggiare le autovetture per continuare circa un’ora poi, dopo aver forzato le portiere dei mezzi, sottraevano il materiale e fuggivano. I militari della stazione di Albinea, a conclusione delle indagini supportate da concordi dichiarazioni testimoniali, acquisivano a carico dei quattro uomini elementi circa la loro presunta responsabilità in ordine ai reati di furto aggravato e danneggiamento, per la cui ipotesi delittuosa venivano denunciati. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.