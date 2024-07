Lavori di manutenzione sulla rampa di ingresso al raccordo Modena-Sassuolo svincolo 30 – Ponte Fossa in direzione Modena. Dalle 8:00 alle 18:00, almeno sino al 31 luglio, è prevista la chiusura dell’ingresso in direzione Modena e la chiusura temporanea dell’ingresso in direzione Fiorano.

I veicoli potranno comunque accedere alla tangenziale dallo svincolo 31 di Fiorano Modenese, mentre lo svincolo 30 sarà sempre percorribile in uscita in entrambe le direzioni.