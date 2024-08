Trascorrere un po’ di tempo in silenzio, nella tranquillità del cortile del Nespolo, in compagnia di un buon libro. È l’idea alla base del Delfini Book Party, l’appuntamento con la lettura in programma sabato 3 agosto, dalle 8 alle 10, alla biblioteca Delfini che si ripeterà altre tre volte fino alla fine del mese, con un nuovo appuntamento del sabato mattina, il 24 agosto, e due il giovedì pomeriggio, dalle 17 alle 19, l’8 e il 29 agosto (questi ultimi nella sala conferenze, opportunamente raffrescata).

L’iniziativa si ispira ai “silent reading party”, le “feste silenziose” dedicate alla lettura nate negli Stati Uniti, come occasione per disconnettersi dal cellulare e recuperare tempo per sé, e in rapida espansione anche in Italia come espressione dell’esigenza di staccarsi, almeno per un po’, dai dispositivi digitali e dalla frenesia dell’iperconnessione.

Con l’intento di favorire la diffusione di questa pratica, la biblioteca Delfini mette a disposizione i propri spazi proponendo per gli appuntamenti mattutini orari volutamente sfasati rispetto a quelli consueti di apertura della biblioteca, in modo da godere il più possibile della tranquillità del cortile del Nespolo.

La prima “regola” del Delfini Book Party, come di ogni “silent reading party”, è spegnere il cellulare: ogni partecipante viene accolto dalle bibliotecarie alle quali dovrà consegnare il telefono, che verrà conservato in una busta sigillata, e riceverà come benvenuto un caffè o una bibita fresca di acqua e menta. Ciascuno, poi, si sceglierà un angolo comodo e, in silenzio, si dedicherà alla lettura. L’invito è aperto a tutti e tutte. Ognuno può portare con sé da casa il proprio libro oppure sceglierlo tra quelli proposti dalla biblioteca nello spazio dedicato all’iniziativa. Potrà poi riporlo o prenderlo in prestito attraverso l’autoprestito.

Per gli utenti delle biblioteche che hanno già a casa un libro in prestito e vogliono portarlo con sé in vacanza senza correre il rischio di ritardare la consegna, anche quest’anno le Biblioteche comunali di Modena allungano i termini di restituzione di libri, cd e dvd fino al 16 settembre. Come negli anni scorsi, infatti, gli utenti delle biblioteche cittadine hanno la possibilità di derogare alle normali scadenze di restituzione del prestito (30 giorni per i libri e 7 per cd e dvd), superate le quali scatterebbe la sanzione, e di garantirsi una scorta di storie, musica e film per il periodo delle vacanze.

Il sistema bibliotecario modenese garantisce, comunque, l’apertura per tutta l’estate: la biblioteca Delfini è sempre aperta, esclusa la settimana di Ferragosto dal 12 al 17 agosto, rimane comunque accessibile il box restitutore anche se solo negli orari di apertura delle mostre di Palazzo Santa Margherita (da mercoledì 14 a domenica 18 agosto, dalle 15 alle 19). Per tutto il mese di agosto sono aperte anche le biblioteche Giardino e Rotonda; sono chiuse, invece, fino al 31 agosto la biblioteca Crocetta, la biblioteca Poletti e l’Archivio storico comunale.