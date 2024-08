Un momento di riconoscimento ha avuto luogo questa mattina presso la sede Confesercenti di Vignola, dove Faib Confesercenti Modena ha consegnato una targa al merito a Renzo Tondi, storico gestore dell’impianto di servizio situato in Via Fondovalle 7301 a Marano sul Panaro per l’attività svolta a favore della Federazione e dei Gestori carburanti.

Per oltre 52 anni, Tondi ha gestito la stazione di servizio collocata nel comune pedemontano ed è stato un punto di riferimento per gli automobilisti che transitavano lungo la Fondovalle. La sua stazione di servizio multiprodotto erogava: benzine, gasoli e GPL. L’unica sulla Fondovalle in territorio comunale, era la prima fermata per chi scendeva dall’Appennino e si dirigeva verso la pianura e l’ultima per gli automobilisti che salivano verso la montagna.

“Renzo è stato un operatore molto apprezzato dagli automobilisti di passaggio, sempre pronto a risolvere problemi con grande professionalità e cortesia” – ha dichiarato Vainer Ghirardini, Presidente Confesercenti Area Terre dei Castelli.

“Una figura – ha aggiunto Franco Giberti, Presidente Provinciale Faib Confesercenti Modena – che oggi nel settore dei carburanti, attraversato da profonde trasformazioni, è sempre più raro trovare. Possiamo affermare che Renzo ha vissuto i cambiamenti che hanno coinvolto il settore della distribuzione carburanti in tutti questi decenni: dalla legge nazionale e regionale di settore sugli orari, alla sperimentazione dei turni, passando per la crisi energetica degli anni Settanta fino ad arrivare alla pandemia e all’inutile esposizione del cartello sui prezzi medi”.

“La premiazione di oggi è una testimonianza che va a chi ha operato per tantissimi anni come attore storico del settore carburanti per riconoscerne l’importante lavoro al servizio dei cittadini” conclude Ghirardini.

Nella foto: da sx Vainer Ghirardini, Presidente Confesercenti Area Terre dei Castelli, Ludovica Ferrari già Assessora alle attività economiche del Comune di Modena, Renzo Tondi, il Vicesindaco di Marano sul Panaro Christian Tondi.