In via Turati e in via Matteotti sono partiti i cantieri destinati a cambiare volto allo storico quartiere centrale di Castel Maggiore compreso tra Piazza Pace e la ferrovia, nell’ambito del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, un progetto di riqualificazione basato su interventi di carattere ambientale con risparmio energetico e creazione di una area verde, ma anche una nuova filosofia abitativa con abitazioni per utenza disabile e spazi comuni (co-housing).

L’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno invitare gli abitanti della zona, prevalentemente di palazzine ACER, ad un incontro finalizzato a raccogliere osservazioni e contributi migliorativi, che si è tenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 31 luglio.

Il Sindaco Luca Vignoli, accompagnato dagli assessori Annalisa Cerrè e Carlo Salvatori, ha spiegato che “abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione un progetto che ha l’intento di consegnare alle famiglie residenti una nuova area verde che attraverserà il quartiere fino al municipio e a Piazza Pace. Questo intervento trasformerà in giardini pubblici le aree di parcheggio oggi presenti tra le case, realizzando una strada dotata di nuovi posti auto che passerà intorno alla zona”.

Proprio sui parcheggi si sono concentrate le preoccupazioni e i suggerimenti dei presenti, una ventina di persone, che hanno posto in particolare il tema della sicurezza stradale, alla luce della nuova viabilità prevista, e del numero di posti auto che saranno resi disponibili.

Alla fine dell’incontro e del sopralluogo il Sindaco e gli assessori hanno preso l’impegno di valutare la fattibilità tecnica delle proposte avanzate dai residenti.