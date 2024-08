Sabato 3 agosto alle ore 21.00 in piazza Mazzini a Guastalla va in scena la canzone italiana degli anni ’50 e ’60, da Italo Calvino a Mina. “NON SONO SOLO CANZONETTE” è il titolo del concerto di Laura “Mars” Rebuttini, con Ivano Borgazzi, Riccardo Sgavetti, Emanuele Sgarbi. Iniziativa gratuita.

LAURA REBUTTINI (LAURA MARS)

Cantante e cantautrice professionista, insegnante di Canto Moderno e Canto Jazz, Esperta in Vocologia Artistica, vocal coach presso Studio di registrazione Esagono (Rubiera – RE) e non solo, direttrice del coro femminile “Coriste Per Caso” di Correggio (RE), mamma, conduce laboratori e svolge seminari di formazione sull’utilizzo della voce parlata e cantata e sulla respirazione, in ambito artistico e non solo.

Si diploma in Musica Jazz al Biennio sperimentale (Diploma accademico di II Livello) e al triennio ordinamentale (Diploma accademico di I livello) in Canto Jazz presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna.

Consegue il master post laurea di I livello dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna di “Esperto in Vocologia Artistica” a Ravenna. Inserita nell’albo insegnanti VoiceToTeachÒ dopo aver superato l’esame di abilitazione nel settembre 2023.

Consegue i livelli I e II metodologia di allenamento vocale EVT (Estill Voice Training) e i livelli I, II, III di Psicofonia.

Studia, tra gli altri, con Diana Torto, Stefano Zenni, Tomaso Lama, Paolo Silvestri, Michele Corcella, Roberto Rossi, Giampaolo Ascolese, Aurelio Zarrelli. Approfondisce la sua formazione attraverso i seminari con Norma Winstone, John Taylor, Julian Siegel, Shawnn Monteiro, Tim Berne, Tuck&Patti Cathcart, Terence Blanchard, Alfonso Santimone, Piero Bittolo Bon, Pietro Tonolo, ….

In ambito jazz

Realizza lo spettacolo “Unusual & Original Jazz” – un concerto di brani da lei composti in questi anni, nati dalla collaborazione con diverse realtà musicali italiane, dal sapore squisitamente jazz. Una produzione musicale di anni, che finalmente Laura ha deciso di raccogliere in un unico concerto da presentare al pubblico sotto una veste del tutto personale. (Accompagnata da diversi musicisti tra cui Michele Bianchi, Enrico Lazzarini, …) Dal 2014 – presente: direzione artistica e realizzazione spettacolo “Swing – Un Viaggio tra l’Italia e l’America” accompagnata da diversi musicisti jazz tra cui Federico Negri, Giannicola Spezzigu, Tiziano Bianchi, Marco Marzola, Luca Dal Pozzo, Giulio Stermieri, Lele Barbieri, Ivano Borgazzi, …; ha collaborato con Massimo Greco (Clan Greco), Mecco Guidi, Lele Veronesi, Felice del Gaudio, …. Ha realizzato, con la pianista e compositrice jazz Patrizia Scascitelli il progetto “DuePiù”.

In ambito pop

Dal 2022 – presente: direzione artistica e realizzazione dello spettacolo “Non sono solo Canzonette” da Italo Calvino a Mina in un intenso viaggio nella musica italiana dal 1958 al 1961. Dal 2019 – presente: direzione artistica e realizzazione dello spettacolo “Aretha – la lady del soul e del Cambiamento” legato alla figura e alla vita di Aretha Franklin. Ha collaborato come vocalist con artisti della scena indie italiana tra cui i genovesi Sensasciou e Alberto De Benedetti tra il 2004 e il 2007 partecipando a vari festival tra cui GoaBoa Festival in apertura al gruppo Groove Armada; ha registrato nel disco del gruppo “La Casa del Vento” nel 2012; ha aperto i concerti di Firenze e Torino dei Modena City Ramblers nell’anno 2007; ha aperto i concerti di Zucchero (Reggio Emilia 1999) e Paola Turci (Reggio Emilia 2001); ha autoprodotto il cd di brani inediti Nido dove riposano parole nel 2006, l’EP Nel mio Scrigno nel 2009, il cd Somewhere (distrib. Universal) nel 2011. Ha scritto i testi e cantato alcuni brani per il cd “Solo” del gruppo Zone nel 2014 e 2015 e per il disco “A vida è o instante” del 2022.

Arti unite

Interpreta la cantante lirica Virginia Cacioppo nel Musical “Leonarda – Il canto della saponificatrice” negli anni 2018 e 2019; scrive e compone musica per video; realizza, con la poetessa Nicoletta Bidoia, lo spettacolo di musica e poesia “Un Piccolo Miracolo”, presentato in vari festival tra cui il festival della poesia di Genova e al PoesiaFestival di Modena.