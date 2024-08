È “Il sogno di Tartaruga”, messo in scena dalla compagnia Il Baule Volante, lo spettacolo che conclude, per quest’anno, la rassegna di teatro per ragazzi An Ghin Gò. L’appuntamento – dedicato in particolare ai bambini dai 4 anni in su, ai loro genitori e familiari, ma gradevole per tutti – è domenica 4 agosto, alle ore 21.00, nel giardino della Biblioteca Comunale Giuseppe Pederiali in viale della Rinascita, a Finale Emilia.

La trama in breve: Tartaruga fece un sogno: un albero che si trovava in un luogo segreto e sui cui rami crescevano tutti i frutti della terra. Tartaruga lo raccontò agli altri animali, ma tutti risero. “È solo un sogno”, dicevano. Ma ai sogni occorre credere fino in fondo perché si avverino.

I protagonisti dello spettacolo sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nell’Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado Cesare Frassoni, sempre in viale della Rinascita.