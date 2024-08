Un investimento di 100 mila euro, interamente con risorse comunali, per demolire le strutture esistenti del “passetto” del lago del parco Ferrari, ora ammalorato, e ricostruirlo interamente. Il via alla manutenzione straordinaria di quello che è il percorso trasversale che attraversa il lago del parco è previsto per settembre, per una durata dei lavori di circa tre mesi.

Il “passetto” è un elemento fondamentale per la viabilità interna all’area verde ed è parte, tra l’altro, di un collegamento ciclopedonale tra viale Autodromo e viale Italia.

Attualmente, il passetto risulta in condizioni di grave ammaloramento e degrado per un’azione di erosione spondale che ha intaccato la stabilità del manufatto tanto da provocare un cedimento e limitare il ricambio idrico.

Si inizierà con la preparazione dell’area di cantiere, pulizia dell’area, sfalcio e bonifica, e successivo eventuale intervento di potatura delle alberature in aree attigue per evitare danni al patrimonio vegetale del parco.

Si procederà poi alla demolizione del manufatto precedente e alla successiva posa di un nuovo attraversamento realizzato con materiali idonei al passaggio di veicoli leggeri fino a 3,5 tonnellate, in caso di necessità. L’intera area del parco è, infatti, riservata alla mobilità dolce ciclopedonale, eccetto mezzi di soccorso, per la pulizia e veicoli delle forze dell’ordine.

L’intervento sarà completato con la realizzazione di una staccionata dove il percorso attraversa il bacino lacustre, la posa di nuovi cartelli con indicazioni e informazioni sul bacino idrico, la potatura delle siepi e degli alberi interferenti con parte della viabilità del parco e nei pressi del laghetto e infine la pulizia delle caditoie.

Il lago del parco Ferrari, con una superficie complessiva di 10.634 metri quadrati, oggi ospita una numerosa avifauna ed è un vero e proprio scrigno di biodiversità, all’interno del territorio comunale.