Nella mattinata di domenica 4 agosto una pattuglia della Sottosezione Polstrada di Altedo, mentre effettuava un consueto giro di controllo presso l’area di servizio Bentivoglio Est dell’autostrada A/13 ubicata nel comune di Bentivoglio, notava la presenza di un cane di colore marrone e bianco steso a terra sul manto stradale con accanto la proprietaria di nazionalità tedesca ma residente in Austria, in forte stato di agitazione che tentava di versargli dell’acqua in bocca.

Prontamente i poliziotti si prodigavano per soccorrere l’animale versante in gravi difficoltà respiratorie, con la lingua di colore violaceo completamente fuori dalla bocca, aiutando la giovane proprietaria a reperire altra acqua all’interno dell’Autogrill per rinfrescare il cane sofferente a causa dell’elevata temperatura dell’aria.

Nel corso delle operazioni, gli Agenti riuscivano a contattare telefonicamente un veterinario che consigliava di idratare il più possibile il corpo dell’animale al fine di far abbassare la temperatura.

Ancora una volta i poliziotti si adoperavano per portare sul posto ingenti quantitativi di acqua fresca, riuscendo dopo numerosi tentativi a far riattivare la respirazione regolare all’animale che piano piano si riprendeva riuscendo a rialzarsi sulle zampe.

Subito dopo i poliziotti scortavano la donna fino ad una clinica veterinaria di Ferrara dove il cane veniva debitamente curato e accudito; grazie all’ausilio prestato dagli Agenti, la donna e il suo amico a 4 zampe hanno potuto riprendere il viaggio e raggiungere il luogo di villeggiatura verso cui erano diretti.