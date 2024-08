L’estate in musica di Castelnuovo Rangone continua sulle piste di liscio dell’oratorio e al Parco Nizzola di Cavidole. Dopo il grande successo della prima serata sulle note dell’orchestra Roberto Scaglioni, la rassegna “Ballando con le stelle” – promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Circolo Acli Castelnuovo Rangone e il Circolo Arci ex Stazione – torna giovedì 8 agosto alle 21 in oratorio per ballare con l’orchestra Gianni Group.

Giovedì 22, sempre alle 21 in oratorio, l’accompagnamento musicale sarà affidato all’orchestra Stefano Linari, mentre giovedì 29 agosto per la serata finale la rassegna si sposterà al Parco Nizzola di Cavidole, dove sarà possibile cenare con gnocco e tigelle presso il Circolo Auser (prenotazione al 338-7595030) e dalle 21 si esibirà l’orchestra Maria Grazia Pasi.

Tutte le serate sono ad ingresso libero e gratuito.