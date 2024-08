La storia della Paul film di Modena ma soprattutto del suo fondatore, il grande disegnatore Paul Campani e di Secondo Bignardi, anche lui disegnatore che divenne suo socio, apre mercoledì 7 agosto la nuova settimana di appuntamenti con la rassegna I giardini d’estate. La settimana prosegue venerdì 9 agosto con le fisarmoniche di Tango night e si conclude domenica 11 agosto con il Don Chisciotte narrato da David Riondino. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21 e sono a ingresso libero e gratuito.

“Secondo Paul: il cartone animato a Modena” è il titolo della serata di mercoledì 7 agosto che vedrà sul palco dei Giardini ducali il fumettista Clod (Claudio Onesti) e Fabio Bignardi a raccontare la storia di Campani, fumettista, regista, sceneggiatore, tra i maestri dell’animazione italiana e tra gli ideatori di Carosello, e del suo socio Secondo Bignardi, a sua volta disegnatore e animatore, autore per Gulp! Fumetti in tv.

Venerdì 9 agosto appuntamento con la musica e la danza con Tango night e i fisarmonicisti Athon Bassissi, Tiziano Chiapelli e Massimo Tagliata accompagnati dal violino di Gen Llukaci e con i maestri di Streetango. La serata è a cura del Salotto culturale di Modena.

La settimana dei Giardini d’estate si chiude domenica 11 agosto con David Riondino che rilegge in chiave contemporanea il Don Chisciotte: cavalli e cavalieri, dame e amori e, naturalmente, la figura mitica dell’eroe creato da Cervantes che si mette in viaggio per difendere i deboli e riparare i torti sono al centro della narrazione di Riondino che saprà emozionare e divertire il pubblico. L’attore sarà accompagnato in questo viaggio dalla chitarra di Andrea Candeli e dal flauto di Stefano Maffizzoni (a cura del Laboratorio culturale).

I Giardini d’estate fanno parte del programma dell’Estate modenese promossa dal Comune di Modena con il sostegno di Fondazione di Modena e del Gruppo Hera.

