Si è conclusa la 192esima edizione della Fiera di San Lazzaro: 4 giorni di musica, divertimento, chiacchiere e risate, 20mila presenze stimate per ogni serata, un dato in crescita il sabato e la domenica grazie all’apertura anche diurna; 120 espositori, circa 30 spettacoli tutti gratuiti che hanno visto alternarsi sui 4 palchi 63 artisti coadiuvati da 16 tecnici tutti provenienti dall’area bolognese; 15 giostre dall’autoscontro alla giostrina per i piccoli, oltre 30 tra ristoranti e punti di ristoro, tutto esaurito, in alcuni casi già prima dell’inizio della Fiera, gli eventi Fiera Off: Go with the flowers (all’Agriverde, visita allo stabilimento Kleraderm, visita alla distilleria Vecchia Romagna, degustazione di olio Colli Bolognesi all’azienda agricola Bonazza, degustazione di birra al birrificio Bellazzi e laboratorio di pasta fresca al podere San Giuliano, a dimostrazione che la scelta di puntare anche su proposte fuori dal centro è stata apprezzata. Circa 150 persone si sono avventurate nella visita speleologica della Grotta della Spipola e si sono divertite con le proposte “paleontologiche” del Museo della Preistoria Luigi Donini.

Interessante anche il dato relativo alla novità dei bicchieri riutilizzabili consegnati su cauzione: un totale 1105 bicchieri nell’arco delle quattro giornate Un dato che, sommato ai 705 litri d’acqua microfiltrata (naturale, refrigerata e gassata) erogati dal distributore comunale installato al Parco della Resistenza, conforta circa la minor quantità di rifiuti usa e getta prodotti stimabili in 1410 bottiglie di plastica evitate. Dai dati forniti dall’associazione 0waste il risultato complessivo è di 18,86 kg. di plastica risparmiati pari a 56,58 kg. di CO2 non emessa.

Sempre in termini di sostenibilità lo stand di Ancòra ha dato la possibilità ai visitatori di conoscere il centro del riuso di San Lazzaro dove è possibile, non solo conferire oggetti che non si usano più, ma dove è facile trovare cose in ottimo stato. Prima di procedere a nuovi acquisti, quindi, una visita al centro potrà riservare piacevoli sorprese.

Decisamente positivi anche i dati forniti dalla Polizia Locale: nessun incidente, pochissime le rimozioni, un portafoglio perso e restituito, Gli agenti presenti nello stand dedicato, hanno sottoposto oltre 150 persone che lo chiedevano, alla prova col l’etilometro per accertarsi di non superare i limiti di legge di 0,5 gr/l di alcool nel sangue prima di mettersi alla guida di un veicolo. Questo ha permesso di fare prevenzione attiva su possibili cause di incidenti derivati dall’abuso di alcool nelle giornate della fiera. Gli agenti di Polizia locale si sono prodigati anche nel rifocillare un ragazzo straniero regolare affamato e in difficoltà, fornendogli anche informazioni utili per la tutela dei suoi diritti e indirizzandolo ai servizi sociali.

Particolarmente soddisfatto il direttore artistico Massimo Zanotti. “Mi sento profondamente grato ed orgoglioso dei risultati conseguiti e ringrazio tutti gli Artisti che si sono esibiti per aver donato al pubblico un qualcosa di speciale. Abbiamo tutti lavorato in un clima di grande positività , rispetto ed amicizia e questo era un obiettivo primario per me. Così come portare una proposta di coinvolgimento empatico e che mettesse la qualità musicale in primo piano. La mia gioia più grande è avere visto le persone stare bene, questo più di ogni altra cosa mi ha fatto salutare la Fiera con un grande sorriso nel cuore.”

Carlo Di Gaetano aggiunge che per il terzo anno consecutivo Residance si conferma l’area più apprezzata dai giovani per questo si dichiara felicissimo dei risultati ottenuti sia in termini di pubblico che di gradimento, così come della collaborazione con il Comune di San Lazzaro.

Anche Luigi Dovesi, presidente del centro Malpensa, non manca di sottolineare il risultato positivo delle tre serate musicali proposte dal centro, una di queste dedicata a Dino Sarti che proprio a San Lazzaro tenne il suo ultimo concerto. Successo favorito anche dalla possibilità per il pubblico di sedersi al fresco del bellissimo parco.

Si tratta, ha dichiarato la sindaca Marilena Pillati, di una ricaduta sul territorio straordinaria in termini di socialità e di aggregazione in un tempo in cui i rapporti sono spesso mediati esclusivamente dall’on line, vuoi per comodità vuoi per pigrizia, tornare ad incontrarsi e a parlarsi di persona in un contesto sereno e di festa è un risultato importante, un biglietto da visita di tutto rispetto per San Lazzaro capace di essere attrattiva non solo per chi vi risiede.

La Fiera di Sa Lazzaro, ha dichiarato l’assessore al marketing territoriale Juri Guidi, dimostra di essere ancora una volta un grande momento di comunità in cui l’eccellenze del territorio incontrano e si raccontano ad una platea che sempre di più guarda alla città metropolitana, alla regione e oltre