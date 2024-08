Era stato condannato per il reato di favoreggiamento alla prostituzione dal Tribunale ordinario di Aosta, che il 5 gennaio 2021 aveva emesso nei confronti dell’uomo, un 37enne, un ordine di esecuzione per la carcerazione con il quale era stata disposta la detenzione in carcere per 4 anni,11 mesi e 20 giorni, nonché l’interdizione dai pubblici uffici perpetua, interdizione legale durante la pena, oltre alla multa di euro 3.000. Dopo un anno e mezzo di carcere, il 37enne ha ottenuto la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali concessagli dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Nei giorni scorsi l’uomo, residente nel reggiano, fermato in occasione di un posto di controllo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana per oltre 40 grammi. Nello specifico gli operanti, dopo aver fermato il 37enne, considerato il forte odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo del veicolo, l’uomo consegnava spontaneamente alcuni grammi di sostanza risultata marijuana. Ma mentre gli operanti chiedevano l’intervento di una unità cinofila, l’uomo si sbarazzava di un involucro, che recuperato dagli operatori di polizia è risultato contenere oltre 40 grammi di marijuna. Alla luce dei fatti la condotta dell’uomo veniva segnalata non solo alla Procura per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ma anche all’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emila. Il magistrato, considerata la gravità della condotta, violativa delle prescrizioni dell’affidamento, sospendeva la misura alternativa ordinando di condurre in carcere l’uomo per il proseguo dell’espiazione della pena. Il provvedimento, giunto ai carabinieri di Gattatico, è stato quindi eseguito l’altra mattina, con i militari che hanno condotto in carcere il 37enne.