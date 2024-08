Al termine di una discussione nata per futili motivi, utilizzando un coltello avrebbe forato lo pneumatico anteriore sinistro dell’autovettura di proprietà della vittima, un giovane 19enne. Si tratta di un uomo di 36 anni, residente nel comprensorio ceramico reggiano, raggiunto e fermato dai carabinieri della stazione di Rubiera i quali, con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere e danneggiamento, lo hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia.

È successo nella notte del 4 agosto scorso quando la vittima, nella manovra di parcheggio della propria autovettura, aveva un alterco con un 36enne il quale iniziava una discussione con il giovane per via dei fari accesi. Dopo la discussione la vittima chiudeva l’auto e andava via. Nel tornare si accorgeva che uno pneumatico era stato forato. Sul posto alcuni cittadini riferivano al 19enne, di aver visto l’uomo con cui in precedenza aveva discusso, che con l’ausilio di un coltello aveva forato lo pneumatico. La vittima allertava il 112 segnalando quanto accaduto.

Sul posto arrivavano i carabinieri della stazione di Rubiera, che dopo aver identificato i presenti acquisivano le informazioni sulla dinamica dei fatti e sul presunto autore dell’illecito gesto. Recuperato il coltello nelle immediate vicinanze, poco distante raggiungevano il presunto autore dell’illecita condotta, risultato poi essere già denunciato per analoghi reati.

Appurati i fatti, ed a seguito di concordi dichiarazioni testimoniali e ricondotta la detenzione illecita dell’arma bianca, al termine delle formalità di rito i carabinieri lo denunciavano per porto di armi od oggetti atti ad offendere e danneggiamento, sequestrando il coltello illecitamente detenuto. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.