L’Unione Reno Galliera comunica le recenti modifiche alla sua struttura di governo. Nella seduta consiliare del 25 luglio 2024, Stefano Zanni, Sindaco di Galliera, è stato eletto Presidente dell’Unione; il Presidente rimane in carica ai sensi del vigente Statuto per due anni e mezzo. In quell’occasione, lo ricordiamo, sono stati eletti anche Presidente e Vicepresidente del Consiglio dell’Unione, cariche che sono andate rispettivamente a Elisabetta Fini e a Sara Mazzanti, e si sono costituiti i tre Gruppi consiliari “Unione Reno Galliera. Gruppo Consiliare democratici”, “Fratelli d’Italia” e “Gruppo misto”.

Martedì 6 agosto il Presidente Zanni ha poi designato Alessandro Erriquez, Sindaco di Castello d’Argile, come Vicepresidente dell’Unione, in conformità con gli articoli 18 e 20 dello Statuto dell’Ente, e attribuito specifiche deleghe ai membri della Giunta dell’Unione, distribuendo le responsabilità come segue:

Stefano Zanni (Galliera): Presidenza, Polizia Locale, Bilancio, Personale, Progettazione Europea e Relazioni internazionali

Claudia Muzic (Argelato): Politiche educative, Legalità

Alice Vecchi (Bentivoglio): Cultura, Promozione del Territorio e Pari opportunità

Alessandro Erriquez (Castello d’Argile): Vice Presidenza, Politiche sociali, Protezione Civile

Luca Vignoli (Castel Maggiore): Transizione Digitale, Servizi informativi e Innovazioni tecnologiche, Politiche Giovanili

Luca Borsari (Pieve di Cento): Pianificazione Urbanistica, Sismica

Paolo Crescimbeni (San Giorgio di Piano): Politiche ambientali, Energia, Centrale Unica di Committenza, Comunicazione, Mobilità

Alessandro Poluzzi (San Pietro in Casale): Commercio, Attività Produttive (SUAP), Agricoltura, Politiche per lo sport, e Associazionismo

Il Presidente Zanni mantiene la competenza su tutte le materie non espressamente delegate, fatte salve le funzioni che la legge e lo Statuto gli attribuiscono come organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione.

Questa nuova struttura di governo mira a garantire un’efficace gestione delle diverse aree di competenza dell’Unione Reno Galliera, valorizzando le competenze dei singoli amministratori per il bene del territorio e delle persone che lo abitano.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Comunicazione dell’Unione Reno Galliera – comunicazione@renogalliera.it