Dopo l’approvazione, il 2 agosto, del primo stralcio del progetto esecutivo della Linea Verde, il Lotto 0 che riguarda la realizzazione del sottopasso di via di Corticella in corrispondenza del passante autostradale, partono i lavori nel tratto di via Corticella compreso tra via di Saliceto e via della Croce Coperta.

Da giovedì 8 agosto inizia il cantiere propedeutico che prevede: la demolizione degli spartitraffico, l’installazione dell’illuminazione pubblica provvisoria e la risoluzione di alcuni sottoservizi interferenti. Questi lavori dureranno circa un mese e in questa fase non sono previste modifiche sostanziali alla viabilità, se non alcuni restringimenti di carreggiata e deviazioni puntuali.

Inizia giovedì 8 agosto anche la bonifica da ordigni bellici nelle aree che saranno interessate dal Capolinea Corticella e da altri parcheggi lungo il tracciato della linea. Questi interventi riguarderanno aree confinate senza ripercussioni sulla viabilità.