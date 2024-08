Poco dopo le 5.00 di oggi 8 agosto 2024, su input della Centrale Operativa di Guastalla, i Carabinieri di Novellara sono intervenuti in Piazza Roma a Campagnola Emilia per un sopralluogo di furto nel bar Sueda. Durante la notte, ignoti malviventi sono riusciti a entrare nel locale dopo aver sfondato il vetro della porta finestra posta. Dopo una verifica effettuata insieme al gestore del bar, si è constatato l’ammanco di un numero imprecisato di salumi, alcolici e circa 50,00 euro in contanti, sottratti dal fondo cassa. Al momento, il danno complessivo è in fase di quantificazione. Indagini in corso.

Sempre oggi poco dopo le 7.30, i Carabinieri di Cadelbosco Sopra sono intervenuti in via Pratonera per un altro furto in un bar avvenuto nella notte. Ignoti, dopo aver forzato il cancello d’ingresso, sono riusciti a penetrare nel cortile del locale poi, facendo saltare il lucchetto della porta principale, sono entrati all’interno dei locali asportando il fondo cassa, alcune bottiglie di bevande e gelati dal banco frigo. Il danno complessivo è in fase di quantificazione. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.